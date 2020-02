Antibioottia sisältävää maitoa ei saa lähteä tilalta – yleensä linja pitää, mutta viime vuonna tapahtui joitakin vahinkoja

Kuluttajalle saakka antibioottimaito ei päädy, sillä kontrolli on tiukka ja monivaiheinen. Tuottajalle tilanne on ikävä.

Kari Salonen

Lääkityt eläimet tulisi merkitä niin hyvin, ettei antibioottivahinkoja pääsisi tapahtumaan.

Jos tuotantoeläin sairastuu, se on hoidettava. Kun lehmä on lääkekuurilla, sen maitoa ei toimiteta meijeriin ennen kuin lääkkeelle määrätty varoaika on ohi ja lääkejäämät hävinneet maidosta.

Viime vuonna nautatiloilla sattui kuitenkin aiempaa enemmän antibioottivahinkoja.

