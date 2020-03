Koronavirus nostaa suomalaisen ruuantuotannon merkityksen esiin – kanojen parissa kasvanut Sanna Muurama tietää olevansa alalla, jossa pärjäävät enää vain moniosaajat

Maatalous Tuulikki Viilo

Siipikarja-alalla on kekseliäitä ja vahvoja persoonia. Mitä vaativammaksi ala on muuttunut, sitä enemmän tekijöiksi on jäänyt moniosaajia, sanoo Munakunnan hallituksen puheenjohtaja Sanna Muurama.