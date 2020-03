Maatalous

Rouste nostaa syyskasvien juuria pintaan Etelä-Karjalassa: "Pahimmin kärsivät öljykasvit, joilla on iso paalujuuri" Maatalous Terhi Torikka Elävän kasvipeitteisyyden merkitys on tänä talvena näkynyt pelloilla selvästi, toteaa Juuso Joona Tyynelän tilalta.

Juuso Joona

Rouste on nostanut syysrypsin juuria maasta Lappeenrannan Joutsenossa. Osa on silti tiukasti kiinni, osa on noussut kokonaan ylös.

Etelä-Karjalassa ei ole pahasti kärsitty tulvista viime viikkoina, sillä sateet ovat jakautuneet useille päiville. Alue ei ole tulville herkintä seutua muutenkaan. Veden sijaan harmia aiheuttaa rouste, joka nostaa syyskasvien juuria pintaan. Roustetta muodostuu, kun maan pinta pakkasyönä jäätyy ja päivällä taas sulaa. Ongelma koskettaa etenkin kevyitä maalajeja, kuten hietaa.