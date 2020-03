Luomusiemenen tuotanto pitäisi tuplata Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Pekka Fali

Luomuviljelyyn on vuodesta 2035 lähtien käytettävä vain luomusiementä.

Ensi vuoden alusta voimaan tulevan uuden luomuasetuksen tavoite on, että luomupeltoihin kylvetään jatkossa vain luomusiementä. Nykyisin suomalaisten luomutilojen kylvösiemenestä luomua on noin 60-70 prosenttia. Muu osuus on poikkeusluvalla tavanomaista siementä.

Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittaisiin luomusiemenen tuotannon tuplaamista vuoteen 2030 mennessä, linjaa asetukseen varautumista pohtinut työryhmä.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaajana luet tämän ja kaikki muut koko Suomea kiinnostavat jutut. Tilaa nyt! Tilaa MT Digi 9,90 €/kk Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.