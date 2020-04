Jos teuraaksi kasvatettava hieho yllättäen poikii, sekä emolle että vasikalle käy yleensä huonosti

Saara Lavi

Jotkut hiehoista voivat tiinehtyä hyvin varhain, minkä vuoksi vieroitukset on syytä tehdä viimeistään kuuden kuukauden iässä. Selkeä astutusjakso helpottaa oikeaan aikaan vieroittamista, muistuttaa Pihvikarjaliiton hallituksen jäsen Janne Räisänen Varkaudesta.

Sorkkien pilkottaminen hiehon takapäästä lihakarjan loppukasvattamossa ei ole koskaan toivottu tilanne. Naudat tulevat loppukasvattamoon teuraskasvatukseen, eikä minkään niistä ole tarkoitus poikia. Mikäli loppukasvattamoon tuleva eläin on tiine, se on sitä aivan liian nuorena. Kyse on niin sanotusta teinitiineydestä.

