Maaliskuussa tehtiin suomalaisen eläinjalostuksen historiaa: Ensimmäiset suomenlampaan alkiot säilöttiin geenipankkiin

Nestemäiseen typpeen on pakastettuna nyt seitsemän suomenlampaan alkiota, tavoitteena on 200 jokaisesta alkuperäisrodusta.

Lari Lievonen

Suomalaiset lammasrodut ovat erityisen hedelmällisiä, eivätkä nelos- tai viitoskaritsat ole niillä harvinaisia, kuten muilla lammasroduilla.

Suomalaisten lampaan alkuperäisrotujen säilyminen on lammastilojen sekä elävän geenipankkikatraan ja pässien pakastesperman varassa. Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallisessa geenivaraohjelmassa on kuitenkin maininta myös alkiopankista, joka on tänä keväänä saatu alulle. Samalla tehtiin suomalaisen eläinjalostuksen historiaa.

