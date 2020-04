HKScan ei lupaa vasikoita uusille nautakasvattamohankkeille

Jo aloitetut investoinnit tehdään loppuun, mutta uusia ei käynnistetä. Syynä on vasikkapula.

Markku Pulkkinen

Ainakin osa nautakasvattamoista on tällä hetkellä vasikkapulan takia vajaakäytössä. Se nakertaa alan kannattavuutta, kun kiinteät kustannukset säilyvät, vaikka koko kapasiteetti ei ole käytössä.

Tuottajajärjestö MTK esitti viime viikolla, että uusien lihanautakasvatuspaikkojen rakentamista pitää hillitä. Jos muu ei auta, investointituen myöntäminen kasvattamoille tulee keskeyttää, MTK ehdotti maa- ja metsätalousministeriölle.

Taustalla on vasikkamäärän pieneneminen, minkä takia osa lihanautakasvattamoista on vajaakäytössä. Puolityhjien kasvattamoiden kannattavuus on heikko.

