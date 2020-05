Belgia tarvitsee tiloilleen 20 000 kausityöntekijää, silti useita satoja työntekijöitä käännytetty lentokentältä takaisin kotimaahansa: "Komission suosituksia on vahvistettava"

Tiloilla on nyt ­puolet ­tarvitsemastaan kausityövoimasta, Belgian tuottajajärjestö kertoo. Koronaviruksen vaikutukset ovat osuneet ­kukkien ja perunoiden ­kysyntään.

Juha ROININEN / EUP-IMAGES

Puolalainen Piotu Fraczek työskentelee ensimmäistä kertaa Belgiassa. Hän nostaa valmiita parsoja maasta tarkalla tekniikalla.

Belgialaisella parsatilalla on menossa kiireinen sesonki. Eric Schoetersin tilalta on noussut viimeisten viikkojen aikana parsaa runsaat 350 kiloa päivässä. Kun keli on suotuisa, parsat kasvavat päivän aikana jopa kymmenen sentti­metriä.

