Kaalien taimet varttuvat Pälkäneellä vielä harsojen suojissa kylmyyden vuoksi – "Haasteet on kovat, että jotakin saataisiin kauppoihin juhannukseksi."

Jaana Kankaanpää

Guntis Praskevics harsotti kukkakaalia Aspilan tilalla Pälkäneellä maanantaina.

Poikkeuksellisen kylmät yöt hidastavat sekä kasvua että istutustyötä avomaan vihanneksia kasvattavilla tiloilla.

"Lähes joka yö on ollut pakkasta, enimmillään jopa kahdeksan astetta. Kaikki on harsotettu, mutta silti pakkasvioituksia on jonkin verran. Ainakin tänään jatketaan vielä harsotusta", vihannesviljelijä Pasi Aspila kertoi maanantaina.

