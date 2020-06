Säilörehusta korjattu jo iso osa ja sato on laadukasta, toisen sadon varmistamiseksi tarvitaan sateita

Markku Vuorikari

Valtaosa ensimmäisestä säilörehusadosta alkaa olla tallessa.

Maan eteläosissa ensimmäinen säilörehusato on jo saatu lähes kokonaan korjattua.

Maan keskiosissa ja Pohjanmaalla korjuu päästiin aloittamaan juhannusviikolla, ProAgria kertoo kasvutilannekatsauksessaan.

Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla korjuu on edennyt vaihtelevasti: osalla tiloista noin puolet sadosta on jo korjattu, mutta osalla korjuu on alussa.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaajana luet tämän ja kaikki muut koko Suomea kiinnostavat jutut. Tilaa nyt! Tilaa MT Digi 9,90 €/kk Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.