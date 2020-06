Avokadoista on kehkeytynyt Tansanialle tärkeä vientituote – Myös Suomi vaikuttaa onnistumisen taustalla

Africado

Kilimanjaron alue sopii luontaisesti hyvin avokadojen tuotantoon.

Avokadojen merkitys Tansanialle on kasvanut viime vuosina selvästi. The Citizen -lehden mukaan maasta vietiin vuonna 2014 avokadoja noin 1 900 tonnia. Viime vuonna määrä oli jo 9 000 tonnia. Vientituloja niistä tuli yli 12 miljoonaa dollaria. Kaikkiaan puutarha-ala työllistää Tansaniassa lähes 300 000 henkeä, ja sen viennin vuosittainen arvo on lähes miljardi dollaria.

