"Jälkiversontaa ei ole koskaan ollut näin paljon" – Tapio Vanhalan ohrapellossa jälkiversot ovat venähtäneet 30 senttiä pidemmiksi kuin vanha kasvusto Maatalous Vaasa Antti Kantola Elokuu vetelee viimeisiään, viljapeltojen pitäisi hehkua kypsän keltaisina. Nyt on toisin: vihreä väri hallitsee myös Tapio Vanhalan viljelyksiä Vähässäkyrössä.

Johannes Tervo

”Pellossa on nyt kaksi satoa samaan aikaan”, Tapio Vanhala sanoo. Ohrapellon vanha kasvusto on tuleentunut. Jälkiversonta on aivan vihreää.

"Jälkiversontaa ei ole koskaan ollut näin paljon", maanviljelijä Tapio Vanhala sanoo esitellessään kotitalonsa vieressä aukeavaa peltoa Vähänkyrön Järvenkylässä. Tällä lohkolla kasvaa norjalaisperäistä Rødhette-ohraa. Uusi sato eli jälkiversonta on noin 30 senttiä pidempää kuin alkuperäinen kasvusto.