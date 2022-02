”Naapuri joutui pitämään hytin oven auki sitä puidessaan": Lannoitepihillä luomukorianterilla saa pelloilleen tuoksua ja pörinää – kasville on nyt kysyntää, sillä pohjoiseen laatuun luotetaan

Johannes Tervo

Korianteri pärjää vähällä lannoituksella.

Luomukorianterin viljelyalaa halutaan kasvattaa. Tavoite on nostaa sopimusviljelyala muutamaan sataan hehtaariin, kertoo toimitusjohtaja Mark Engelholm Caraway Finland Oy:stä.

Yhtiö on keskittynyt pääasiassa kuminan ostoon ja jalostukseen ja etsii parhaillaankin uusia kuminanviljelijöitä. Korianterin osuus on viime vuosina noussut, mutta nyt tarkoitus on laajentaa myös luomuun.

