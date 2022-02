Marja Seppala

Suomessa sianlihan hinta on alkuvuodesta vahvistunut. Kustannusnousua se ei vielä paikkaa.

Sianlihan hinta on EU-alueella edelleen laskussa. Viikolla viisi EU-maiden keskihinta e-luokan lihalle alitti 1,30 euroa kilolta. Saksassa hinta on 1,28 euroa kilolta. Suomessa hinta on alkuvuodesta vahvistunut.

Porsaan keskimääräinen hinta EU-maissa on pysynyt vakaana ja noussut aavistuksen alkuvuoden aikana.

EU:n matala hintataso sekä Kiinan viennin sakkaaminen aiheuttaa kovaa hintapainetta myös Suomessa, todetaan MTK:n katsauksessa.

Haluatko lukea juttuja rajoituksetta? Olet lukenut tämän viikon 3/3 maksutonta juttuasi. Tilaa nyt MT Digi erikoishintaan, niin voit lukea juttuja ilman rajoituksia. Tilaa nyt MT Digi erikoishintaan, niin voit lukea juttuja ilman rajoituksia. Katso tilausvaihtoehdot Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, ota digisisällöt käyttöösi