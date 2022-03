Eurooppalainen lannoiteteollisuus on hyvin riippuvainen Venäjästä – "Osa viljelijöistä kyselee jo, pitäisikö ostaa kevään 2023 lannoitteetkin varastoon"

Kari Salonen

Lannoitemarkkinat ovat olleet pitkään myrskyisät. Venäjän hyökkäys Ukrainaan saattaa kärjistää tilannetta entisestään.

Niiralassa toimiva Cemagro tuo 90 prosenttia lannoitteidensa raaka-aineista Venäjältä. "Toistaiseksi Venäjän ja Ukrainan välinen tilanne ei vaikuta tuontiin lannoitteiden osalta", toimitusjohtaja Juhani Muhonen kertoi maanantaina.

Tilanteen muuttumiseen on kuitenkin varauduttu. Kaikkia Cemagron raaka-ainetoimituksia on aikaistettu niin paljon kuin on logistisesti mahdollista, Muhonen kertoo.

