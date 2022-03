Lihateollisuuden tuottajaosuuskuntiin tulvii raskaita puheluja – "On eri asia puhua vaikka työpaikan menetyksestä kuin tilasta, jossa koko perheen työt ja rahat ovat kiinni"

Lihatalot kertovat MT:lle, että tuotannon lopettaminen on tilan oma päätös, joka teollisuuden on vain hyväksyttävä. Mahdolliset velat on kuitenkin aina hoidettava.