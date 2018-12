Märehtijöiden sinikielitauti levisi Saksaan – leudot talvet suosivat tautia levittäviä polttiaisia

Märehtijöiden sinikielitautia (bluetongue) on todettu Saksasta, Baden-Württembergin alueelta läheltä Ranskan rajaa. Kyseisellä tilalla on 91 nautaa, joista kaksi oli saanut tartunnan, kertoo Eläinten terveys ETT ry.

Sinikielitauti on polttiaisten levittämä virustauti. Sen aiheuttaja on orbivirus, josta tunnetaan 24 eri serotyyppiä. Saksassa todettu tapaus on virustyyppi BT8:san aiheuttama.