Agco Power kertoi torstaina suurinvestoinneista Nokialla sijaitseville Linnavuoren tehtaille. Tehtaan laajennus vie osan summasta, mutta pääosassa on kehitteillä oleva uusi moottoriperhe. Moottorista on vilautettu jo kuvia ja sen on koekäytössä, mutta juuri muuta ei ole kerrottu.