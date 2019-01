Karitsojen toistuva syksyn ja talven teurasruuhka sekä lihan alhainen hinta on saanut lammasalan etsimään uusia keinoja kotimaisen tuotannon pelastamiseksi. Lammastilojen kannattavuuskerroin on tällä hetkellä miinusmerkkinen, ja uuhia on viime vuonna poistettu tuotannosta aiempaa enemmän.