Härkäpapualassa olisi kasvunvaraa – Elintarvikeuutuudet lisäävät kysyntää

Erikoiskasvien viljely on kehittynyt Suomessa hyvin: uusia kasvilajeja on tullut tuotantoon, ja esimerkiksi härkäpapuala on kasvanut muutamassa vuodessa huomattavasti. Myös viljelijöiden kiinnostus ottaa viljelyyn totutusta poikkeavia kasvilajeja on kasvussa, kiittelee Luonnonvarakeskus Luken erikoistutkija Marjo Keskitalo.

Keskitalo johtaa Lukessa FutureCrops-hanketta, jonka tavoitteena on monipuolistaa suomalaispeltojen viljelykasvivalikoimaa.