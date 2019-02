Rehuohra jäi tuontimaissin jalkoihin: Hinta laski

Suomessa rehuohran hinnat laskivat jo viikkoja sitten ja nyt sama ilmiö näkyy koko Euroopassa. Syykin on sama. Maissia on tullut ja tulee Eurooppaan ja myös Suomeen. Sillä paikataan rehuvajetta. Rehuohran hinta on seurannut maissin noteerauksia.

Rehuohran hinnoittelu on erkaantunut muista viljoista Suomessa. Kun ostajien tämän hetken tarjouksia verrataan lokakuisiin, rehuohra on 20–25 euroa tonnilta edullisempaa nyt kuin syksyllä.