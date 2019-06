Valtra kiskoo lähes yksin traktorikauppaa suosta

Maataloustraktorien kaupassa on positiivista virettä ja menekki on kasvanut noin viidenneksen verran viime vuodesta. Myyntimäärät ovat silti vaatimattomia.

Michel VELDERMAN

Valtran vahva alkuvuosi on lisännyt rekisteröintejä noin viidenneksellä. Kuvituskuva.

Traktorikauppa on jakautunut kahtia. Valtra on lisännyt reippaasti myyntiään alkuvuonna ja kevään markkinaosuus on noussut jo 63 prosenttiin. Kolmesta traktorista lähes kaksi on koottu Suolahdessa, ilmenee Traficomin rekisteröintitiedoista.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi maksutta käyttöösi kahdeksi viikoksi. Tilaa MT Digi 2 viikkoa 0 € Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.