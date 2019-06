Mikkolat myyvät tilan tuotteet suoraan omasta myymälästään – "Pienistä puroista tämä kertyy", sanoo isäntäpari

Kimmo Haimi

Mikkolan suoramyynnin isäntäpari Anne ja Antti Mikkola pitävät suoramyyntiä toisessa polvessa.

Mikkolan suoramyynti Lopen Läyliäisissä on tuottanut tuoretta myytävää jo 32 vuotta. Tarjolla on perunaa, porkkanaa, salaattia, kaaleja, yrttejä, leipää ja leivonnaisia, jauhoja, säilykkeitä ja monenmoista muuta tuotetta. Kaalit ja osa juureksista tulevat naapuritilalta, muu tuotanto on tilan omaa. Asiakkaat ovat lähiseudun asukkaita ja mökkiläisiä sekä muita ohikulkijoita.

