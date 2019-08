Maatalous

Kasvisruokabuumi tekee viljasta entistä tärkeämmän osan suomalaisten ruokavaliota Maatalous Juhani Reku Keinolihat ja muut soluviljelmillä tuotetut elintarvikkeet eivät tulevaisuudessakaan uhkaa viljan asema, uskoo proteiinikysymyksiin perehtynyt tutkija.

Jarkko Sirkiä

Kaarinalaisen, nykyisin Fazerin omistaman Biofermen fermentoimalla valmistama Yosa-kauravälipala on ollut markkinoilla jo pitkään. Viime vuosina se on saanut kiihtyvään tahtiin uusia kilpailijoita, kun kasviperäinen ruoka on lisännyt suosiotaan.

Suomessa tuotetaan nykyisin alle 20 prosenttia täällä kulutetusta rehu- ja elintarvikevalkuaisesta. Heikko omavaraisuusaste on tiedostettu jo kauan, ja sen kohentaminen on mainittu useammankin hallituksen ohjelmassa. Vielä 2000-luvun alkuvuosina valkuaisomavaraisuutta tarkasteltiin pääasiassa rehunäkökulmasta: miten rehuvalkuaisen saanti turvataan ja samalla vähennetään kotieläintalouden riippuvuutta tuontisoijasta.