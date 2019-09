Maatalous

Rapsin syyskylvöt ja ensi kesän sato vaakalaudalla EU:ssa Maatalous Veikko Niittymaa Kuivuus on lykännyt kylvöjä ja otollisin kylvöhetki on jo ohitettu. Taimettumista on yritetty auttaa sadettamalla peltoja.

Markku Vuorikari

Komeasti kukkivat syysrapsit saattavat jäädä harvinaiseksi näyksi Keski-Euroopassa, kun kylvöjä on lykätty kuivuuden takia.

Öljykasvien sato on jäämässä niukaksi Keski-Euroopassa, mikä on vahvistanut hintoja kesästä saakka. Lähin marraskuun rapsifutuuri päätyi torstaina 382,5 euroon tonnilta Pariisissa käväistyään viikolla yli 385 eurossa. Se on korkein noteeraus 13 vuoteen. Kotimaassa Avena on nostanut öljykasvitarjoustaan ja lupaa tällä viikolla, 353–375 euroa tonnilta.