Näin vilja kasvoi eri maalajeissa tänä vuonna – Pasi Laukkonen kertoo peltojensa tilanteen. Mitkä ovat omat kokemuksesi?

Timo Aalto

Pasi Laukkosella on tänä kesänä ollut hallinnassaan parisataa hehtaaria peltoa. "140 hehtaaria viljalla, loput viherlannoitusnurmena."

Pasi Laukkosen viljavainioilla Soinissa on tänä vuonna kasvanut kauraa ja ohraa. Maaperällä on iso vaikutus kasvuun, se on jälleen nähty.

"Rapamaat antavat satoa parhaiten. Ne pitivät kosteuden myös kesän kuivan jakson aikana", Laukkonen kertoo tilanteen itäiseltä Etelä-Pohjanmaalta.

Hiekkaisten peltojen ja tiukkojen savimaiden sato jää heikoksi.

