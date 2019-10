Selvitys: Pirstaleinen tiedotus ympäristöasioista ei tavoita maataloustuottajia – syyllistävä keskustelu mediassa ei kannusta viljelijöitä muutokseen

Maatalous Tuure Kiviranta

Viljelijät kertovat saavansa eniten tietoa ympäristöstä ja ilmastosta median kautta. Media on ongelmallinen tietolähde, koska keskustelu siellä on usein poliittista ja riitelevää ja faktoja on siten vaikeaa erottaa mielipiteistä.