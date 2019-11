Maatalous

Ilpo Wennström kolme vuotta ison navettalaajennuksen jälkeen: "Velkamäärä suhteessa liikevaihtoon on nyt hyvällä mallilla" Maatalous Toholampi Antti Kantola Ilpo ja Tiina Wennström kaksinkertaistivat pihattonavettansa tilat vuonna 2016. Investoinnin arvo oli 1,9 miljoonaa. Miten tilalla menee nyt?

Esko Keski-Vähälä

Ilpo Wennström silmäilee aukean toista laitaa, sänkipellon tuolla puolen on hänen maitotilansa navetta. "Vuoden 2016 laajennuksessa navettaa pidennettiin 97 metriä, tilat kaksinkertaistuivat. Oikeanpuoleinen puolikas on uusi, se on käytännössä peilikuva vanhasta rakennuksesta." Navetan kokonaispituus on 175 metriä ja leveys 29 metriä.

Ilpo Wennström siemailee kahvia, sitten vastaus tulee epäröimättä. "Hyvin meillä menee, ei ole ollut ongelmia", Toholammin Härkänevan isäntä sanoo. Hän tunnustaa, että pariskunta ryhtyi vuoden 2016 investointiin pienellä riskillä. "Peltoalamme oli aika pieni. Toki arvelimme, että saamme lähistöltä sopimuspeltoja." Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi maksutta käyttöösi kahdeksi viikoksi. Tilaa MT Digi 2 viikkoa 0 € Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään. Haluatko lukea koko jutun? Olet kirjautunut palveluun tunnuksella, jolla ei ole käyttöoikeutta tähän sisältöön. Jos haluat jatkaa tilaajille tarkoitettujen juttujen lukemista, voit tehdä uuden tilauksen. Tilaa MT Digi