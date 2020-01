Valtran etuakselista sataa ilmoituksia Traficomiin

Maajussit-ryhmässä ollut vinkki on rohkaissut viljelijöitä ottamaan yhteyttä. "Tämä voi olla vasta alkua."

Juha Koivisto-Kokko

Etuakselia tukenut pultti oli katkennut ja irronnut kauhajokelaisen urakoitsijan traktorista.

Valtran etuakselista on tullut ainakin kaksikymmentä yhteydenottoa, mikä on poikkeuksellisen paljon. Työaika on kulunut puhelimeen vastatessa, kertoo ylitarkastaja Mika Loponen Traficomilta.

Loponen pitää mahdollisena, että tämä on vasta alkua ja ilmoituksia tulee lisää.

Traficom lähettää yhteyttä ottaneille dokumentin, jolla voi ilmoittaa puutteelliseksi tai vaaralliseksi kokemastaan tavarasta.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi nyt edulliseen hintaan. Tilaa MT Digi 9,90 €/kk Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.