Lämmin sää alkaa tuskastuttaa kalkitusurakoitsijaa – rautakanki kertoo totuuden: maat ovat roudattomia vielä pitkään

Pasi Leino

Urakoitsija Lauri Mikkola Loimaalta on ihmeissään talven tulon viivästymisestä. Viime viikolla oli hyvää aikaa laittaa kalustoa kuntoon odottamaan pakkasia.

”Rautakanki on hyvä kaveri. Jos se menee läpi, pelto on liian märkää. Kalkitseminen on maanparannusta, eivätkä koneet saa painua eikä maalle pidä tehdä vahinkoa”, miettii kalkitus­urakoitsija Lauri Mikkola Loimaalta.

Rautakangelle on ollut käyttöä, sillä talvet ovat muuttuneet epävakaiksi ja leudoiksi.

