Migri: Vajaamiehitystä on, mutta ulkomaisten työntekijöiden hakemusten käsittelyajat silti pysyneet suunnilleen ennallaan

Mitä tehdä talvilomalla - parhaat vinkit lomaan Jyväskylän seudulla

Jyväskylän seutu on mukava lomakohde lasten kanssa. Matka Jyväskylään taittuu näppärästi joka puolelta Suomea ja seudulla on runsaasti lapsiperheille sopivaa tekemistä. ”Lomaan talvisella Jyväskylän seudulla mahtuu aktiviteetteja laskettelusta beachfutikseen. Liikunnan lisäksi tarjolla on myös laadukasta kulttuuria”, vinkkaa Visit Jyväskylän lapsiperhemarkkinointia koordinoiva Tiia Masalin.