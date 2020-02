Routaa on koko maassa tavallista vähemmän – etelässä lämmön, pohjoisessa lumen takia

Kimmo Haimi

Sula maa saattaa lähteä sadevesien matkaan. Janne Salminen tutki maanantaina syysruispeltoaan Salon Perniössä.

Leuto ja sateinen sää on pitänyt huolen siitä, ettei maa Etelä-Suomessa ole päässyt routaantumaan syvälle.

Lapissa on kunnon talvi ja paikoin ennätysmäärä lunta, mutta sielläkin routakerros on tavallista ohuempi. Syynä on lumen eristävä vaikutus, hydrogeologi Mirjam Orvomaa Suomen ympäristökeskuksesta (Syke) kertoo.

