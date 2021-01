Sertifioitu turvatyövaate voi olla pakollinen koneurakoinnissa

Oranssit, heijastavat työvaatteet ovat nykyisin pakollisia useilla työmailla, kuten maansiirrossa, metsänhakkuussa ja teollisuudessa. Joustava, hengittävä ja kestävä työvaate on suunniteltu päivittäiseen käyttöön ja se on mukava myös koneurakoinnissa.

Valtran turvatyövaatteet on suunniteltu konetöihin ja Suomen olosuhteisiin. Kaikki heijastavat turvatyövaatteet täyttävät ISO 20471 -normin, joka vaaditaan monella työmaalla kuten tienhoitotöissä. Lisäksi ne ovat kestäviä, hengittäviä ja joustavia.

Koneurakoitsijalle, koneenkuljettajalle tai jalan liikkuvalle apulaiselle voi tulla nykyisin lähtö työmaalta, jos työvaatteet eivät täytä turvallisuusnormeja. EN ISO 20471 on yleinen konetöissä vaadittava standardi, joka kuvastaa työvaatteen heijastavuutta. Esimerkiksi Tieturva 1- ja 2 -koulutusten mukaisissa tienhoitotöissä täytyy käyttää standardin mukaisia varoitusvaatteita. Valtran kaikki turvatyövaatteet täyttävät EN ISO 20471 -standardin.

– Heijastavien, standardoitujen turvatyövaatteiden menekki on kasvanut selvästi viime vuosina. Niitä vaaditaan eri työmailla, kuten tienhoidossa, mutta lisäksi koneväki haluaa käyttää näkyviä ja mukavia työvaatteita, vaikkei niitä ehdottomasti vaadittaisikaan. Harva tekee enää töitä sinisissä haalareissa ja kumppareissa, kertoo Valtra Collection -mallistosta vastaava Piia Peltonen.

Turvatyövaatteen pitää täyttää standardi myös käytettynä. Se kannattaa siis pestä riittävän usein ja täysin kulunut vaate pitää vaihtaa uuteen. Erityisesti musta konerasva jää helposti kiinni vaatteisiin eikä tahdo lähteä pois edes pesussa. Kaikki Valtra Collectionin turvatyövaatteet voi pestä 60 asteessa, mikä auttaa puhtaana pitämisessä. Toki koneiden huoltoja ja rasvauksia varten voi pitää mukana myös erillistä työhaalaria, joka puetaan tarvittaessa suojaksi muiden vaatteiden päälle.

Konetöihin suunniteltu työvaate

Traktoreilla, metsäkoneilla, kaivinkoneilla, kuorma-autoilla ja muilla raskailla työkoneilla työskenneltäessä työvaatteelta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia kuin esimerkiksi rakennus- tai metsätöissä. Koneurakointi on otettu huomioon Valtra Collection -työvaatteiden materiaaleissa, leikkauksessa, toimivuudessa ja lukuisissa yksityiskohdissa.

– Koneilla työskennellessä istutaan tyypillisesti useita tunteja kuivassa ja ilmastoidussa ohjaamossa, mutta välillä käydään kuitenkin ulkona neuvottelemassa, tankkaamassa, rasvaamassa tai tekemässä jokin työvaihe käsin. Tällöin vaatteelta vaaditaan monipuolisuutta, sanoo Peltonen.

Keväällä ja syksyllä hyvä vaihtoehto konekuskille ovat huomioväriset työhousut ja takki. Kesäkuumalla voi käyttää lyhythihaista, oranssia paitaa ja turvatyöshortseja. Talvikäyttöön löytyy erittäin lämmin talvityötakki ja -housut. Takit täyttävät varoitusvaatimuksen standardin vaativimman kolmannen luokan vaatimukset.

– Talvisin voi hyvinkin ajaa traktoria paitasillaan, kun ohjaamossa on lämmintä, ja laittaa talvitakin päälle, kun poistuu ohjaamosta.

Tarkasti oikean kokoiset vaatteet

Työvaatteet kannattaa sovittaa vähintään yhtä tarkasti kuin arki- tai juhlakäyttöön tulevat vaatteet. Jos työtakissa joutuu esimerkiksi välillä käyttämään lapiota tai moottorisahaa, kannattaa hartioiden seudulle varata väljää. Takin pitkä helma suojaa mukavasti selkää ulkona kyykisteltäessä, mutta ohjaamossa istuessa se jää ikävästi takapuolen alle. Esimerkiksi Valtran talviturvatakissa helman pituutta voi säätää tarralla.

Kesätyöhousuissa on vyötäröllä kuminauha, jonka ansiosta housut istuvat hyvin erilaisissa työasennoissa. Lahkeissa on neljän sentin jatkovara, polvissa on joustavat laskokset ja housujen yläosa on joustavaa, hengittävää ja kestävää stretch-materiaalia. Talvityöhousuissa on irrotettavien olkainten lisäksi korotettu takavyötärö, joka suojaa alaselkää myös ulkona kyykisteltäessä ja koneessa istuessa.

– Yksityiskohdat ovat tärkeitä käytettävyyden ja toiminnallisuuden kannalta. Työvaatetta valitessa kannattaa miettiä tarkasti millaiseen työhön se tulee: tarvitaanko esimerkiksi irrotettava huppu jonka saa pois näkökentän tieltä mutta joka suojaa kylmällä, lämmin kännykkätasku tai veden ja tuulen pitävä mutta luja rip-stop -materiaali, jos on riski, että vaatteet saattaisivat revetä terävien työkalujen kanssa työskenneltäessä, muistuttaa Peltonen.

Yksityiskohdat kertovat myös laadusta. Valtran turvatyövaatteissa vetoketjut on suojattu listalla, joka pitää poissa viiman, lian ja iskut, jolloin olo on mukavampi ja vetoketjut kestävät pidempään. Talviturvatyövaatteissa käytetään eristeenä 80 gramman hengittävää Thinsulate-vanua.

Kotimaista laatua

Valtran turvatyövaatteet on suunniteltu ja valmistettu yhteistyössä leppävirtalaisen Dimexin kanssa. Kotimainen suunnittelija osaa ottaa huomioon suomalaisen käyttäjän mitoituksen, ilmaston, talven pimeyden sekä muut työskentelyolosuhteet.

– Nyt turvatyövaatteita saa Valtran verkkokaupasta osoitteessa shop.valtra.com. Näkyvien työvaatteiden lisäksi verkkokaupassa on laaja valikoima muita työvaatteita, vaatteita vapaa-aikaan, asusteita, leluja, polkutraktoreita, pienoismalleja sekä käyttötavaroita. Verkkokaupasta tilatut tuotteet toimitetaan kätevästi kotiin, kertoo Peltonen.

Verkkokaupan lisäksi turvatyövaatteita ja muita Valtra Collection -tuotteita saa AGCO Suomen myymälöistä ympäri Suomen. Liikkeissä on hyvä valikoima yleisimpiä työvaatteita. Mahdollisesti puuttuva koko tai malli saadaan nopeasti Suolahden keskusvarastosta mihin tahansa myymälään yleensä seuraavaksi päiväksi.

Teksti: Tommi Pitenius

Agco Suomi palveluhenkilöt