Urakoitsija Niko Laine tykästyi Valtra Collectionin heijastaviin työvaatteisiin

Koneurakoitsija Niko Laine on käyttänyt Valtra Collectionin työvaatteita jo seitsemän vuoden ajan. Valtra Collectionin heijastavat työvaatteet suunnittelee ja valmistaa kotimainen Dimex.

- Nämä Valtra Collectionin työvaatteet ovat olleet tosi kestäviä ja hyvin istuvia. Mallit ovat muuttuneet entistäkin paremmiksi ja joustava materiaali tuo mukavuutta. Vaatteet sopivat erilaisille vartaloille eikä esimerkiksi alaselkä paista, vaikka joutuu kyykistelemään, kertoo Laine.

Traktorin ohjaamossa Laine ottaa yleensä työtakin pois päältä. Ulkona pitää kuitenkin käydä usein eri syistä: katsomassa tarkemmin työn jälkeä, kytkemässä tai tarkistamassa työkonetta, neuvottelemassa asiakkaan kanssa tms. Sisällä ohjaamossa on automaatti-ilmastoinnin ansiosta aina tasainen lämpötila, mutta ulkona voi olla 30 astetta pakkasta tai hellettä.

– Minulla on erikseen kesä- ja talvityövaatteet. Esimerkiksi kesällä käytettävän huomiovärisen t-paidan materiaali on teknistä, hengittävää kangasta, joka ei liimaannu ihoon kuumallakaan säällä. Jos taas teen lämpimässä hallissa korjaustöitä, niin käytän täyshaalareita. Avohaalari on tosi hyvä asuste, kun istuu traktorissa. Siihen on helppo vetäistä päälle sopiva takki vuodenajan tai sään mukaan, kun poistuu traktorista.

Turvallisia ja hyvännäköisiä vaatteita

Nykyaikaiset heijastavat turvatyövaatteet ovat niin laadukkaita ja hyvännäköisiä, että niissä kehtaa liikkua myös ihmisten ilmoilla.

– Ennen mietitytti lähteä tummissa yksivärisissä haalareissa kauppaan, mutta siisteissä turvatyövaatteissa voi hyvin käydä asioilla. Helpottaa elämää, kun ei tarvitse käydä vaihtamassa vaatteita välillä. Annan myös yrityksestäni fiksun ja laadukkaan kuvan, kun käytän siistejä ja standardinmukaisia turvatyövaatteita.

Tietyt tilaajat vaativat, että urakoitsijat käyttävät heidän työmaillaan EN ISO 20471 -standardin mukaisia heijastavia työvaatteita.

– Monissa töissä on pakko käyttää turvatyövaatteita, mutta en minä pidä sitä pahana, vaan päinvastoin pidän niitä muutenkin. Esimerkiksi lumenaurausta tehdään usein pimeään aikaan. Silloin koneen vieressä olevaa henkilöä ei näe helposti, vaikka koneessa on tehokkaat valot, mutta koneen viereen jää katve. Turvatyövaatteet lisäävät turvallisuutta ihan oikeasti, sanoo Laine.

Valtran työvaatteissa on runsaasti isoja taskuja, joissa kulkee esimerkiksi isokin kännykkä lämpimässä povitaskussa, otsavalo, avaimia tiepuomeihin, lompakko ja muuta tarvittavaa. Turvatyötakin rinnassa on paikka henkilökortille.

Valtra Collectionin työvaatteet ovat täynnä toimivuutta ja kestävyyttä parantavia yksityiskohtia. Useiden kuminauhojen, selkä- ja polvilaskosten sekä stretch-materiaalin ansiosta housut, haalarit ja takit istuvat hyvin eri tilanteissa ja erilaisille vartalotyypeille. Vetoketjut on suojattu listalla, joka suojaa kylmältä, märältä, lialta ja vetoketjun rikkoutumiselta. Rip-stop-materiaali estää repeämisiä.

Työvaatteissa laskettelurinteeseen

Koko perhe käyttää Valtra Collectionin vaatteita myös vapaa-ajalla. Poika tykkää paidoista, joissa on traktorin kuvia ja hän käy myös laskettelemassa Valtran turvatyövaatteissa. Kostealta, kylmältä ja viimalta suojaavat, mutta vapaan liikkumisen mahdollistavat vaatteet toimivat erinomaisesti myös rinteessä. Pihalla seisoo tietenkin Valtran polkutraktori.

– Itselläni on ollut useitakin takkeja arkikäytössä. Esimerkiksi tämä Valtra Unlimited -takki on jo vuosia vanha, mutta näyttää edelleen ihan uudelta. Se kertoo materiaalien ja työn laadusta, esittelee Laine.

Traktoriurakointia ilman omaa maataloutta

Konepalvelu Laine Ky urakoi Valtra T175 Versu- ja N124 HiTech5 -traktoreilla sekä Komatsun 14 tonnin kaivurilla. Talvisin ohjelmassa on esimerkiksi lumenaurausta, polanteenpoistoa, lumenajoa ja hiekoitusta. Kesällä lanauksen, harjauksen ja piennarniiton lisäksi Laine ajaa rehua sekä tekee muita maatalouden konetöitä, esimerkiksi peltojen muokkausta.

– Minulla ei ole omaa maatilaa ja osan maatalousurakoinnista teen omalla traktorilla, mutta asiakkaan työlaitetta käyttäen. Tälläinen yhteistyö tehostaa ja laajentaa toimintamahdollisuuksia. Isommassa traktorissa on 57 km/h -vaihteisto, jonka ansiosta siirtymät ovat nopeampia laajalla toiminta-alueella, kertoo Äänekosken Parantalassa asuva Laine.

Työn kausiluonteisuuden vuoksi kokoaikaisen työntekijän palkkaaminen mietityttää yrittäjää, vaikka hetkittäin lisätyövoimalle olisikin tarvetta. Onneksi poika ja naisystävä ovat osoittaneet kiinnostusta traktoritöitä kohtaan, joten tulevaisuudessa voi olla apua tarjolla ihan perhepiiristä.

VALTRA: Turvatyövaatteet ->