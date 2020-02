Valtralta kestävät kesä- ja talvityöhaalarit koko perheelle

Talvityöhaalari on Valtran työvaatemalliston klassikko. Laadukas haalari on täynnä Suomen oloihin mietittyjä yksityiskohtia. Valtra Collection -verkkokaupasta löytyy työvaatteiden lisäksi myös hanskoja, päähineitä, leikkitraktoreita ja muita tarvikkeita.

Valtra Collectionin työvaatteita myydään joka vuosi maailmalla viisinumeroisia määriä. Vaatteita ei ole tarkoitus jakaa kaupantekiäisinä, vaan kyseessä on Valtran asiakkaiden käyttöön räätälöity laadukkaiden työvaatteiden mallisto, joka on suunniteltu kovaan käyttöön.

– Kesäkäyttöön tarkoitettu tavallinen työhaalari on suosituin vuodesta toiseen. Sitä käytetään esimerkiksi navettatöissä. Erittäin lämmintä talvihaalaria menee Pohjolaan ulkotöihin, pilkkimiseen ja moottorikelkkailuun. Lappuhaalari on suosittu Saksassa ja Baltiassa. Kahdella vetoketjulla lahkeista kaulaan aukeava haalari taas Ranskassa, kertoo Valtra Collectionin tuotepäällikkö Piia Peltonen.

Valtran työhaalari valittiin brittiläisen Farmers Guardianin vertailussa alan parhaaksi. Vertailussa kehuttiin istuvuutta ja materiaalia. “Like a second skin”, eli kuin toinen iho, kiteyttää vertailun lopputuloksena.

Laatua materiaaleissa ja yksityiskohdissa

Valtran työhaalareista löytyy sopiva vaihtoehto eri käyttötarkoituksiin, eri vuodenaikoihin, eri vartalotyypeille sekä miehille, lapsille ja naisille. Lasten koot ovat 90–150 senttiä ja sen jälkeen koot jatkuvat XS:stä peräti XXXXL:ään asti.

– Selässä vyötäröllä oleva kuminauha on tärkeä yksityiskohta. Sen ansiosta haalari ei ole teltta, vaan istuu erilaisille käyttäjille ja haalari pysyy paikoillaan liikkuessa, huomauttaa Peltonen.

Kesähaalareissa on kestävillä painonapeilla suljettava etulista, joka suojaa vetoketjua vaurioitumiselta. Taskuja on reilusti niin puhelimelle, työkaluille kuin esimerkiksi vyötäröllä roikkuvalle vasaralle. Vyötärön taskuista on myös läpimeno haalarin sisälle, jos haalareiden alla pitää housuja ja niiden taskussa esimerkiksi avaimia.

Lahkeissa on vetoketjut, joiden ansiosta haalarit saa päälle myös kengät jalassa. Materiaali on 65-prosenttisesti polyesteriä ja 35-prosenttisesti puuvillaa. Tämä yhdistelmä on kevyt ja mukava päällä. Haalarin voi pestä 60 asteessa, jolloin öljyinenkin lika irtoaa hyvin.

Talvihaalarissa laadun huomaa jo painosta

Valtran talvihaalari on alansa legenda. Sen laadun huomaa jo haalarin painosta. Vuori on todellakin paksu, se painaa 80 grammaa neliömetriltä, ja päällisen materiaali kestää sekä kulutusta että märkää. Talvihaalari sopii pilkkimiseen, moottorikelkkailuun, lumitöihin ja muihin ulkotöihin kovallakin pakkasella, mutta esimerkiksi traktorin ohjaamoon se on turhan lämmin.

– Talvihaalari on edelleen suosittu. Se on arvokas, mutta siinä on paljon ominaisuuksia, se on pitkäikäinen ja todella lämmin, kuvailee Peltonen.

Talvityöhaalarin takapuoli ja lahkeet on kosteussuojattu, ettei haalari kastuisi märässä lumessa kahlatessa tai istuessa. Lahkeiden vetoketjut yltävät reiteen asti ja haalarin saa hyvin päälle vaikka pakkassaappaat jalassa. Lahkeissa on lumilukot. Etulista suojaa laadukasta YKK-vetoketjua vaurioitumiselta, mikä on heikompilaatuisten haalareiden yleinen ongelma.

Taskuja on paljon sekä haalarin sisällä puhelimelle kuin ulkonakin työkaluille. Takana vyötäröllä oleva kuminauha parantaa istuvuutta. Topattu huppu on irrotettava ja siinä on säätönyöri. Hihojen sisäpuolella on resorit, jotka estävät lumen ja kylmän pääsyn sisään. Hihojen suissa on tarranauhoilla kiristettävät tampit.

Erilliset työtakit ja työhousut konetöihin

Traktorilla, metsäkoneella, kuorma-autolla, maansiirtokoneilla tai muilla vastaavilla talvella työskennellessä umpinainen työhaalari on usein hankala ja turhan lämmin. Parempia vaihtoehtoja voivat olla avo- tai lappuhaalari sekä erilliset työtakit ja housut.

– Avohaalari on ikään kuin hihaton haalari, jonka takaosa on hengittävää kangasta. Se on hyvä lämpimällä säällä ja sisätöissä, esimerkiksi navetassa, konehallissa tai kuivurilla. Lappuhaalarin yläosassa on joustavat henkselit, jotka ovat selän puolella ristissä. Lappu- ja avohaalareissa on kestävästä cordurasta tehdyt taskut polvisuojia varten.

Kaksiosaisista työtakeista ja työhousuista löytyy sekä kesä- että talviversiot. Talvityötakit ja -housut on suojattu kosteudelta kuten talvihaalarikin. Talvityötakissa on 80 gramman toppaus ja talvityöhousuissa 60 gramman toppaus, eli selvästi kevyempi kuin talvihaalarissa. Materiaali kestää hyvin myös hankausta ja kulutusta.

– Kesäisin käytetään työtakin vaihtoehtona myös softshell-takkeja, huppareita ja fleecejä. Kaksiosaisen työasun yläosan voi ottaa pois, kun kiipeää työkoneen ohjaamoon ja laittaa taas päälle, kun pitää lähteä ulos. Talvityöhousujen vyötärö on hieman korotettu, vyötäröllä on tarrasäätö. Ohjaamossa myös olkainten on hyvä olla joustavat, etteivät ne kiristä istuessa.

Uutta mallistossa ovat joustavat stretch-työhousut. Joustavat työhousut ovat erityisen mukavat töissä, jossa joudutaan liikkumaan paljon, kuten kiipeämään traktorin tai puimurin ohjaamoon ja laskeutumaan sieltä pois. Stretch-materiaali joustaa joka suuntaan esimerkiksi kyykistyessä. Kevyissä housuissa on tilavat reisitaskut.

Suunniteltu Suomessa, valmistettu Euroopassa

Valtran työvaatemallisto tehdään yhteistyössä leppävirtalaisen Dimexin kanssa. Vaatteet suunnitellaan Suomessa vastaamaan Valtran asiakkaiden tarpeisiin ja olosuhteisiin. Vaatteet valmistetaan Euroopassa, ei Aasiassa.

– Juuri viime viikolla sain palautetta kaupunkilaisperheeltä, jonka lapset käyttävät Valtran talvihaalaria. Päiväkodissa oli ihmetelty miten hyvin lapsen haalari pitää vettä ja kestää hankausta, kun lapsi konttaa karkeassa hiekoitussepelissä, kertoo Peltonen.

Valtra Collectionin työvaatteita ja muita tuotteita saa sekä verkkokaupasta että AGCO Suomen myymälöistä ympäri Suomen. Valikoima voi vaihdella eri myymälöissä, mutta verkkokaupasta löytyvät kaikki mallit ja koot. Verkkokaupassa voi maksaa joko luottokortilla tai verkkopankin avulla. Posti toimittaa tilaukset asiakkaalle noin viikossa.

shop.valtra.com

agcosuomi.fi