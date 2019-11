Nivalan seosrehupäivä kokosi ammattilaiset

" Seosrehupäivässä vieraili noin tuhat kävijää", Vierimaa kertoi. Hänen mukaansa paikalla ovat rautaiset ammattilaiset.

"Tänne on tullut maanviljelijöitä kaukaakin. He ovat hakemassa ammattitietoa. Osa on hankkimassa ensimmäistä apevaunuaan, osa on uusimassa kalustoaan." ProAgria ja Koneviesti-lehti mittasivat näytöksessä esitellyillä koneilla tehdyn appeen laatua ja sekoitukseen tarvittavan traktoritehon ja polttoaineen määrän. "Paremmuusjärjestykseen emme koneita laita", Vierimaa korostaa. "Tämä ei ole kilpajuoksu, vaan tiedonhakupäivä. Jokainen viljelijä voi valita omiin tarpeisiinsa soveltuvan vaunun."

Vaunujen lastaus tehtiin kurottajilla sekä teleskooppikuormaajilla, jotka on varustettu paalileikkurilla. Jokaisen vaunun tekemästä seoksesta otetiin näytteitä sekoituksen eri vaiheissa. ProAgria Oulun ruokinta-asiantuntijat mittasivat rehuseoksen ja silpun kokojakauman Penn State Particle Separator -kokojakauman rehuseulalla.

Vaunujen teknisten ominaisuuksien mittaamisesta vastasi Koneviesti-lehti.

AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hanke toimii Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Alue on Suomen merkittävimpiä kotieläintuotannon alueita. Hanke edistää uuden maatalousteknologian käyttöönottoa sekä tuottaa tietoa ja käyttäjäkokemuksia uusista koneista, laitteista ja tuotantomenetelmistä. Tavoite on parantaa maataloustuotannon tehokkuutta, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Kohderyhmänä ovat alueen maatalousyrittäjät sekä maatalouskoneurakoitsijat.

AgroTeknoa Jokilaaksoihin pyrkii omalta osaltaan auttamaan maataloustuottajia uuden tekniikan ja teknologian käyttöön otossa.

Tutustu hankkeeseen https://www.agroteknoa.fi/