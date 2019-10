Riistakamera pilveen DNA Laitenetti Plus -liittymällä

Riistakameroiden hyödyntäminen paitsi metsästysharrastuksen yhteydessä myös turvakamerana on yhä suositumpaa. Uovisionin pilvipalvelua hyödyntävä uusi riistakamera yhdessä DNA Laitenetti Plus -liittymän kanssa tarjoaa ennennäkemättömän käyttömukavuuden ja toimintavarmuuden kameroille. Uovisionin pilvipalvelu LinckEazin lataaminen on ilmaista ja sen käyttö maksutonta. Laitteen ja liittymän yhteistoiminta on varmaa ja molemmat saa kätevästi DNA Nettikaupasta. Tuotteilla on ilmainen toimitus.

Pilvipalvelu on kuvavarasto

Uovision UM785-3G+ Cloud kameraa käytetään LinckEazi-pilvipalvelun kautta. LinckEazi-ohjelman lataaminen mobiililaitteeseen tai tietokoneelle käy käden käänteessä, ja kameran tietojen syöttäminen ohjelmaan on tehty todella helpoksi. Käyttöönotto onnistuu nopeasti ja toimintavarmasti.

Pilvipalvelun avulla kuvia on helppo hallinnoida, katsella ja jakaa eteenpäin eikä sähköposti täyty kameran lähettämistä kuvista.

Ja tietenkin LinckEaziin voi asentaa useita kameroita - metsästysporukan kaikki ruokintapaikat voidaan ottaa yhteiseen tarkkailuun.

Kuvakulma kuntoon näytön avulla

Uovision-kameroissa on kameran paikalleen asentamista auttava näyttö, jonka avulla voi varmistua kuvakulmasta ja siitä, että halutut elementit osuvat ja mahtuvat kuvaan. Tämä tapahtuu napsauttamalla kameran käynnistyskytkin keskimmäiseen SETUP-asentoon. Siitä voi myös lähettää koeotoksen ja varmistua kuvan perillepääsystä. Kun kuvakulma on valmis, napsautetaan laite päälle ja valvonta voi alkaa.

Kamerassa on monipuolinen valikoima laukaisun säätöjä ja videoiden pituuden ja kuvien koon valintoja. Kameran voi säätää ottamaan kuvia säännöllisin väliajoin ja/tai vain liiketunnistimella. Sen voi myös säätää toimimaan vain tiettyinä kellonaikoina.

Mikäli haluaa todella pitkää akunkestoa, voi kameraan kytkeä kuuden voltin akun lisävarusteena saatavalla johdolla. Muuten kamera toimii AA-paristoilla.

Verkko toimii

DNA:n verkko toimii varmasti ja kuvat tulevat perille. Parasta on, että DNA Laitenetti ja Laitenetti Plus -liittymät ovat paitsi toiminnaltaan, myös hinnaltaan erinomaisesti sopivia riistakameran käyttäjälle.

DNA Laitenetti Plus -liittymä, joka lähettää kuvien lisäksi korkealaatuista videota ja tukee puhetta, maksaa 9,90 €/kk. Liittymän keskittämisetuhinta DNA:n puhelin- tai nettiliittymäasiakkaille on vain 4,90 €/kk.

Laitenetti Plus -liittymää hitaampi DNA Laitenetti on hinnaltaan vieläkin edullisempi, ja soveltuu kuvien lähettämiseen, mutta ei tue puhetta. DNA Laitenetin hinta on 4,90 €/kk tai keskittämisedulla ainoastaan 0,90 €/kk. Kannattaa siis keskittää kaikki liittymäasiat DNA:lle.

Paljon on jahtitulilla kuultu kertomuksia pieleen menneistä riistakameraoperaatioista, lähtemättömistä kuvista ja muusta harmista. Nyt on DNA:n ansiosta tarjolla helposti hankittava varmatoiminen ja edullinen setti: Uovision riistakamera ja DNA Laitenetti Plus –liittymä.