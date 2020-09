Hirvilammella karja laiduntaa kaupungin kupeessa

Kuva: Kari Kylänpää

Haastattelupäivän aamun Valtonen oli aloittanut tekemällä naapuritilalla sikalatyöt. Sen jälkeen olivat vuorossa oman tilan kotieläimet: kahtena ryhmänä laiduntavat 40 emolehmää pääsevät uudelle laidunlohkolle joka päivä. Kolme kanaa saivat myös hoitonsa.

”Aamupäivä kului maatalousaskareissa. Iltapäivällä avaan työkoneen, myöhemmin palaan vielä tilan töihin. Treenin jälkeen illalla lämmitän usein saunan”, MTK Hämeen nuorten asiamiehenä ja tiedottajana työskentelevä Valtonen kuvailee tavanomaisen elokuisen päivän kulkua.

Hän perusti Hirvilammen luomu nimisen tilan avopuolisonsa Otto Paakkalan kanssa vuonna 2019 vuokraamalla Oton kotitilan peltoja ja ostamalla omaa peltoa läheltä. Kotieläintuotannon he aloittivat saman tien ostamalla angushiehoja. Myöhemmin ostettiin lisää anguksia ja simmentaleja. Tänä vuonna laitumella on ollut runsaat 30 emoa vasikoineen ja puolentusinaa hiehoa. Sonnit edustavat samoja rotuja, mutta niitä käytetään emoille ristiin. Näin ensi kevään vasikat ovat ensimmäisen polven risteytyksiä.

Kotieläimet ovat tahdittaneet vahvasti Valtosen opintoja ja töitä. Hän opiskeli ensin eläintenhoitajaksi Asikkalan maatalousoppilaitoksella ja työskenteli sen ohessa erilaisilla maatiloilla. Mustialassa hän ohjasi agrologiopintojensa ohessa töitä oppilaitoksen navetassa. Kokemusta on kertynyt myös hanketyöstä.

Nyt työpaikka on Hämeenlinnassa, vain kymmenen kilometrin päässä tilalta. Luomutilan kaikki pellot kasvavat nurmea, mikä auttaa maan rakenteen kunnostamisessa ja toimii hyvin siirtymävaiheen pelloille. Kun molemmat käyvät myös tilan ulkopuolella töissä, viljelyn on hyvä olla yksinkertaista.

”Luomussa on oma opettelunsa, ja näin meidän ei tarvitse haukata kaikkea kerralla”, Valtonen sanoo.

Karja laiduntaa kesäisin näkyvällä paikalla taajaman läheisyydessä, joten kuluttajien palveleminen on luonteva suunta kehittää tuotantoa. Toistaiseksi Valtonen on järjestänyt tilalla noin kerran viikossa tutustumiskierroksia, joille perheet ilmoittautuvat etukäteen somekanavan kautta tai puhelimella.

”Tuotannon esitteleminen on opettavaista itsellenikin, sillä vieraat kysyvät joskus yllättäviäkin asioita. Ihmisille on uutta, että vasikat ovat laitumella emiensä kanssa ja että ne voivat kasvaa useamman kilon päivässä. Sekin yllättää monia, että meillä karja syö vain nurmirehua.”

Valtonen pitää tärkeänä, että maatila on osa kaupunkilaisten toimivaa ympäristöä. Talvella, kun esittelykierroksia ei järjestetä, Hirvilammen pelloilla kulkee hiihtolatuja.

”Kaikille on iloa, kun kaupungin lähialueita ei rakenneta täyteen.”

Hänelle itselleen paras työpäivä on sellainen, jolloin saa rauhassa hoitaa lehmät ja tehdä muita töitä. Työ tarjoaa sopivasti sekä omaa vapautta että yhteisöllisyyttä. Järjestötöissä Valtonen on paljon tekemisissä muiden nuorten viljelijöiden kanssa, ja samassa veneessä olemisen tunne on vahva.

Kotieläimet sitovat kesällä niin, että mahdolliset lomareissut tehdään pääosin vuorotellen puolison kanssa. Vasikat lähtevät lokakuussa toisille tiloille kasvamaan ja kotiin jäävät vain emot, joten talvikaudella on helpompi reissata yhdessä.

”Hypätään autoon ja suunnataan nokka vaan jonnekin”, Valtonen kuvaa yhteisiä lähtöjä.

Vastapainoa työlle antavat myös urheilu sekä opiskelu työn ohessa. Valtonen opiskelee Viikissä maatalousekonomiaa ja aikoo valmistua maisteriksi vuonna 2021. Lajikseen hän on valinnut triathlonin.

”Juoksu, pyöräily ja uinti ovat kaikki jokamiehelle sopivia, kivoja peruslajeja. Harrastan ihan omaksi ilokseni, en kilpailumielessä.”

Kirjoittaja: Raila Aaltonen

Katso myös kesäkuussa kuvattu video nurmenkorjuun tunnelmista Hirvilammen tilalla.