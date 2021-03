Mark II – odotukset ylittävää suorituskykyä

Husqvarnan tuotteiden tunnusmerkkejä ovat aina olleet käyttäjäystävällisyys, älykäs suunnittelu ja korkea laatu. Mikä siis erottaa Mark II -sukupolven edeltäjistään?

– Painotimme tuotekehityksessä erityisesti parempaa suorituskykyä, kapasiteettia ja käyttöikää, sanoo Husqvarnan Suomen myyntipäällikkö Tuomas Kuivamäki.

Suurin ero on ainutlaatuinen ja markkinoiden paras leikkuuteho. Mitä parempi leikkuuteho, sitä tehokkaampi saha. Sahaat siis enemmän – nopeammin.

Husqvarna 550 XP® Mark II- ja 545 Mark II -moottorisahat on rakennettu kestämään ja ne toimivat erinomaisesti olosuhteista riippumatta. Sahojen ilmansuodattimet ovat ammattilaistasoa ja parannettu Air Injection™ -ilmansuodatustekniikka sopii myös erittäin pölyisiin ja likaisiin olosuhteisiin. Ilma virtaa tehokkaammin ja jäähdytysteho on huomattavasti parempi verrattuna edellisen sukupolven sahoihin. Nämä ominaisuudet yhdessä uudistuneen AutoTune™-toiminnon kanssa takaavat, että moottorisahat toimivat optimaalisesti ja luotettavasti.

Kaikkiin tarpeisiin

Käyttäjäystävällisyydellä on luonnollisesti suuri rooli Husqvarnan uuden sukupolven moottorisahoissa. 550 XP® Mark II- ja 545 Mark II -moottorisahojen runko on uskomattoman tasapainoinen ja hyrrävoimat alhaiset, joten käsiteltävyys sekä ergonomia ovat huippuluokkaa. Voit siis työskennellä tehokkaammin ja pidempiä aikoja väsymättä.

Sekä 550 XP® Mark II että 545 Mark II ovat ihanteellisia valintoja ammattikäyttäjille niin oksien karsintaan ja katkomiseen kuin puiden kaatoonkin. 545 Mark II on loistava ja monipuolinen valinta metsänhoitoon ja maatilakäyttöön. 550 XP® Mark II -moottorisahalla on jämäkkä suorituskyky, erinomainen leikkuuteho ja nopea kiihtyvyys, joten se on täydellinen valinta vaativiin metsätöihin. Molemmista malleista on saatavana myös lämpökahvallinen versio (550 XP®G Mark II ja 545 G Mark II).

– XP® merkitsee lisätehoa ja ammattimaisuutta. Malli sopii käyttäjälle, joka työskentelee metsässä useita tunteja päivittäin ja haluaa sahata mahdollisimman tehokkaasti, Tuomas Kuivamäki jatkaa.

Tyytyväiset käyttäjät

Husqvarnalle on todella tärkeää valmistaa ensiluokkaisia ja kilpailukykyisiä tuotteita. Vielä sitäkin tärkeämpää on kuitenkin käyttäjien tyytyväisyys.

– Kaikki Husqvarnan tuotteet ovat kestäviä ja jämäköitä, mutta 550 XP® ja 545 tuntuvat vieläkin lujatekoisimmilta. Käyttö ja toiminta on vaivatonta, ja työskentelyä voi jatkaa ilman ei-toivottuja keskeytyksiä tehtävästä riippumatta. Olen käyttänyt Mark II -moottorisahaa kuumissakin olosuhteissa täysin ongelmitta, sanoo puunhoidon asiantuntija Tuomo Toura Touran Puu-apu Oy:stä.

