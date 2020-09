Kotimainen kaura on superfood vailla vertaa – ota terveyshyödyt irti herkullisilla resepteillä

Gluteeniton porkkana-kaurapeltileipä

Aikaisemmin suomalaiset popsivat kauraa etenkin puuron muodossa, mutta parin vuoden aikana kaura on valloittanut myös leipähyllyt. Tarjolla on jos jonkinlaista leipää, sämpylää ja rieskaa. Samalla gluteiinitonta ruokavaliota noudattavien leipävalikoima on kasvanut, joskin osa tuotteista sisältää myös muita viljoja kuten vehnää. Leivän kaurapitoisuus kannattaa tarkistaa, vaikkei noudattaisikaan gluteiinitonta ruokavaliota. Mitä enemmän kauraa, sitä suuremmat terveyshyödyt. Sataprosenttinen kauraleipä sopii myös herkkävatsaisille, niin sanottua FODMAP-ruokavaliota noudattaville.

Kauran tunnetuin terveysvaikutus liittyy sen liukoiseen kuituun eli beetaglukaaniin. Se parantaa kolesteroliarvoja hillitsemällä kolesterolin ja glukoosin imeytymistä elimistöön. Jos haluaa parantaa kolesteroliarvojaan, beetaglukaania pitäisi syödä kolme grammaa päivässä. Puurolautasellisesta saa noin puolet ja koko annoksen parista palasesta sataprosenttista täysjyväkauraleipää.

Suomalainen kaura on huippulaatuista

Kaura sisältää rautaa ja antioksidantteja, ja sen kuidut myös helpottavat vatsan toimintaa ja edistävät suoliston terveyttä. Kuitujen ansiosta hiilihydraatit imeytyvät hitaasti, jolloin kylläisyyden tunne säilyy pidempään. Kaura on myös mainio pehmeiden rasvojen lähde. Suomalaisten iloksi täkäläinen kaura on huippulaatuista, kiitos viileiden ja valoisten kesien. Täkäläisen kauran erityispiirre on vaalea ja kirkas koostumus, ja se on haluttua myös ulkomailla.

31.8.–6.9. vietetään valtakunnallista Keliakiaviikkoa, jonka teemana on tänä vuonna Gluteenitonta? Kyllä kiitos! Poimimme sen kunniaksi muutaman mainion reseptin, jotka maistuvat taatusti, vaikkei erikoisruokavaliota noudattaisikaan.

Kauraa joka aterialla

Kaura maistuu niin puuroissa, välipaloissa, pizzoissa makeissa herkuissa kuin leivissäkin. Testaa näitä suosikkireseptejä.

Gluteeniton kaurapuuro

Kaura-puolukkapuuro

Uunikaurapuuro

Minipizzat kaurapohjalla

Gluteeniton porkkana-kaurapeltileipä

Gluteenittomat siemensämpylät

Kaurarieskat

Kaurapannari

Kauralastut, gluteeniton