Viisi vinkkiä, joilla paistat parhaan joulukinkun ikinä

1. Sulata kinkku kunnolla!

Mehevän kinkun valmistus alkaa sulattamisesta - on tärkeää, että ennen paistamista kinkku on hyvin sulanut ja sisältä sopivan lämmin. Anna pakastetun kinkun sulaa hitaasti viileässä paikassa. Sulamisaika on 1-3 vuorokautta kinkun koosta riippuen. Sisälämpötilan tulisi olla noin 10 astetta uuniin laitettaessa. Ota sulanut kinkku huoneenlämpöön paria tuntia ennen paistamista.

2. Muista testata paistomittarin toimivuus!

Ilman paistomittaria kinkun paistaminen on arpapeliä – testaa siis mittarisi toimivuus ennen paistamista! Pidä mittaria kiehuvassa vedessä muutama minuutti. Jos lämpö nousee 98-100 asteeseen, se on kunnossa.

3. Matalassa lämpötilassa paistuu paras kinkku

Sopiva kinkun paistolämpö on 100-125 astetta. Uunit voivat joskus olla oikukkaita, eivätkä kaikki säilytä tasaista lämpötilaa matalammalla lämmöllä (100 °C) – silloin voit nostaa lämpötilaa hieman. Tarkan paisto-ohjeen löydät täältä.

4. Kinkun kypsyys on makuasia

Jokaisella perheellä on oma mielipiteensä siitä, millainen kinkku on se kaikkein paras. Mehevän, kiinteän kinkun lämpötila on 75 astetta. Jos pidät enemmän pehmeästä ja hieman murenevasta kinkusta, anna kinkun sisälämpötilan nousta 80-asteiseksi.

5. Kuorrutus on kinkun kruunu

Anna kinkun jäähtyä folion alla vähintään puoli tuntia ennen kuorrutusta. Suositko perinteistä sinappikuorrutusta vai tekisitkö tänä jouluna kinkulle glaseerauksen teriyaki-kastikkeella tai ihanan viikuna-pistaasikuorrutuksen?

Lisävinkki: Ethän heitä kinkun paistolientä pois! Valmista siitä klassinen, omenainen kinkun kastike. Jos kinkkua taas jää joulun jälkeen yli, tee siitä herkullista karamellipossua.

K-Ruoan suosituimmat joulukinkkureseptit:

1. Perinteinen joulukinkku

2. Dijonin joulukinkku

3. Joulukinkku ja glögimausteinen kastike

4. Konjakkisinapilla kuorrutettu joulukinkku

5. Glaseerattu joulukinkku

Hyvää ja maukasta joulua! Jos joulun parhaat reseptit ovat vielä hakusessa, löydät ne täältä.