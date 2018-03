Irtomotti koivua korvaa yli 100 litraa polttoöljyä

Meneillään oleva pakkaskausi on saanut puhelimen pirisemään tiuhaan Seinäjoen Ylistarossa Klapukauppaa pyörittävän Eero Rainan taskussa.

Hän on tyytyväinen säidenhaltijaan.

”Nyt on ollut vilkasta. Tahti kiihtyy perinteisesti aina pakkasen kiristyttyä kymmeneen asteeseen ja sitä kylmemmäksi.”

”Tällainen pitkä pakkasjakso on yrittäjän silmin katsottuna mainio asia. Jos taas keli lämpenee lähemmäs nollaa, loppuvat tilaukset kuin seinään”, Raina sanoo.

Hän pitää ensiarvoisena, etteivät puuyrittäjän värkit lopu kesken. Se näkyisi tulevaisuudessa asiakaskunnassa.

”Jos myy eioota, ei se ainakaan houkuttele asiakkaita kyselemään puuta tulevaisuudessa. Olenkin tänä talvena auttanut myös pari tuttua klapukauppias­ta, että he saavat tilauksensa toimitettua.”

Rainallekin kävi vuosikymmenen alun kovilla pakkasilla niin, että puut loppuivat. Silloin hän päätti, että vastaavaa ei enää tapahdu.

”Kuiva puu ei happane varastossa. Teen sitä kesäkaudella niin paljon, että tavaraa riittää varmasti. Tämä on sekä oma että asiakkaiden etu.”

Puukauppaa Raina on tehnyt viitisentoista vuotta. Lisäksi hän viljelee ohraa ja kauraa.

”Viljapuoli on selkeästi puunmyyntiä pienempää. Sillä sektorilla ei näytä kovin hyvältä, kun hinta- ja kulupuoli eivät tahdo kohdata.”

Ennen puuyrittäjäksi ryhtymistä Raina työskenteli Ylistarossa Palaxilla kooten ja testaten koneita.

Usein hänellä olikin pihamaa puutavaraa täynnä.

”Totesin, että sitä on alettava myymään, tai kaikki paikat täyttyvät puusta”, mies kertoo.

”Työ alkoi muutoinkin olemaan turhan raskasta, sillä saatoin tulla metsästä puukuorman kanssa puolenyön maissa ja työaika alkoi taas aamu­kuudelta.”

”Päätin lopulta sanoa itseni irti leipätyöstä ja ryhtyä yrittäjäksi. En ole katunut tuota päätöstä”, Raina sanoo.

Käyttämänsä puutavaran hän ostaa nykyisin metsänhoito­yhdistykseltä, joka toimittaa koivun kolmemetrisinä pät­kinä.

”Teen siitä 30 senttimetrin mittaisia klapuja. Ne ovat parhaita takkapolttoon. Kuivauksen hoidan itse alipainemenetelmällä. Kuivaus onkin käynnissä lähes kokoajan huhtikuusta lokakuuhun.”

Suomalaisen koivun lämpö­arvoa Raina kiittelee. Koivun lämpö­arvo on selkeästi esimerkiksi mäntyä, kuusta, leppää ja haapaa korkeampi.

”Koivu on takkapuiden materiaalina ihanteellinen korkean lämpökapasiteettinsa ansiosta. Koivun etu on myös, että se palaa takassa räiskymättä, eli sitä voi polttaa myös avotakassa.”

”On myös huomionarvoista, että kahdenkymmenen prosentin kosteuteen kuivattu irto­motti koivuklapeja vastaa reippaasti yli sataa litraa kevyttä poltto­öljyä.”

Vaikka puukauppa käy vauhdilla, ei Raina aio laajentaa yritystään.

”Tämä on minulle sopiva kokoluokka, eikä lisäinvestoinneille ole tarvetta. Myös asiakaskunta on vakio, eli se puoli on kunnossa.”

”Nykyään riittää kun laitan pienen ilmoituksen aina välillä paikallislehteen. Ihmiset tietävät siitä, että olen edelleen iskussa”, Raina hymyilee.