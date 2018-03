Metsähallitus säästellyt hakkuita – varautuu uusiin tehtaisiin

Metsähallitus teki viime vuonna kaikkien aikojen parhaan tuloksen. Liikevoittoa kertyi lähes 106 miljoonaa euroa.

Pääjohtaja Pentti Hyttisen mukaan Metsähallitus pystyi ylittämään tulostavoitteensa. Siltä osin ensimmäinen uuden metsähallituslain mukainen toimintavuosi sujui erinomaisesti.

Valtiolle nykyinen tulostaso ei vielä riitä. Se haluaa Metsähallitukselta 120 miljoonaa euroa vuonna 2020.

"Olemme oikealla tiellä. Meidän on mahdollista nostaa voitto tuolle tasolle, mutta sen edellytyksenä on puukaupan sujuminen. Toimintojen tehostamista pitää myös jatkaa", Hyttinen laskee.

Pääosa Metsähallituksen voitosta tulee puutoimituksista. Ne laskivat viime vuonna noin 5,7 miljoonaan kuutioon. Toimintojen tehostamisen ansiosta metsätalouden tulos kuitenkin parani.

"Meillä oli puunostajien kanssa eri näkemys puumarkkinoiden tilanteessa vuoden alkupuolella. Emme halunneet tehdä huonoja kauppoja. Vuoden loppua kohti näkemyksemme osoittautui oikeaksi", totesi toimitusjohtaja Jussi Kumpula Metsähallituksen Metsätalous Oy:stä.

Metsähallituksen puutoimitukset ovat tällä vuosikymmenellä laskeneet lievästi. Samaan aikaan on Pohjois-Suomen metsien kasvu ja puuvarat ovat lisääntyneet vauhdilla.

"Kuitupuusta on ollut ylitarjontaa. Emme ole lähteneet myymään sitä pakolla", toteaa Kumpula.

Osin kyseessä on ollut varautuminen Pohjois-Suomeen suunniteltuihin uusiin sellutehtaisiin. Kumpulan ja Hyttisen mukaan Metsähallitus on ollut mukana, kun tehtaiden puuhuoltoa on suunniteltu.

"Sekä Kemijärvi että Paltamo sijaitsevat meidän kannalta erinomaisilla paikoilla. Ne ovat keskellä valtion metsiä", Hyttinen toteaa.

Metsähallitus pystyy tarvittaessa nostamaan hakkuitaan luonnonvarasuunnitelmien mukaisesti noin puolella miljoonalla kuutiolla vuodessa kestävyyden vaarantumatta.

"Jos toimisimme talousmetsissä tavallisten metsänomistajien tapaan ilman ylimääräisiä rajoitteita, hakkuita voisi heti nostaa jopa 2 miljoonalla kuutiolla vuodessa", toteaa Kumpula.