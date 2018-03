Hakkuusopimus kannattaa ymmärtää pientä pränttiä myöten: Omistusoikeus siirtyy kaadettaessa

Maaseudun Tulevaisuus sai kymmeniä yhteydenottoja puutavaran katkontaan liittyen, kun lehti kertoi orivesiläisen Toivo Hyvärisen puukaupasta reilu viikko sitten. Katkonnasta keskusteltiin myös MT:n verkkolähetyksessä torstaina 8.3.

30 vuotta puunostajana toiminut, tammikuussa eläkkeelle jäänyt Harri Sipilä Asikkalasta antaa vinkin, mihin metsänomistajan kannattaa hakkuusopimuksessa kiinnittää huomiota.

Sipilän mukaan sopimuspaperin tärkein kohta on lause, jossa kerrotaan, että omistusoikeus puihin siirtyy kaadettaessa. Joissain sopimusmalleissa sanotaan, että omistusoikeus siirtyy mitattaessa.

"Ostaja saa kuljettaa puutavaran pois ennen mittausasiakirjan laatimista. Tämä jää jokaiselta ostotoimihenkilöltä kertomatta", hän sanoo.

Sipilän mukaan metsänomistajan kannattaisi vaatia, että omistusoikeus siirtyy vasta maksettaessa.

Se vaatii metsänomistajalta kuitenkin rohkeutta. Sipilän mukaan teollisuus haluaa kiirehtiä puiden kuljetusta. Metsänomistajalla ei tällöin ole mahdollisuutta käydä tarkastamassa pinoja.

Karvaasta kokemuksestaan pystykaupasta kertoo MT:lle metsänomistaja Arja Alhoranta Pyhärannasta.

"Kävimme katsomassa puupinoja ja huomasimme, että kuitupuiden joukossa oli huomattavasti hyviä tukkipuita."

Alhorannat soittivat ostajalle, ja yhtiöstä luvattiin tulla katsomaan pinoja seuraavana päivänä. Mitään ei kuitenkaan kuulunut, joten metsänomistajat päättivät käydä laskemassa tukit, jotka olivat kuitupuupinossa.

"Sitten yllätyimme, sillä nämä tukit oli yön aikana haettu siitä pinosta. Oli selvästi näkyvissä auton jäljet. Tiellä oli kovasti puunkuorta, jota tulee, kun kuormaa tehdään", Alhoranta kertoo.

Yhtiö ei kieltänyt yöllistä tukkisavottaa mutta ei myöskään antanut sille selitystä.

Myönteisen kokemuksen kertoo puolestaan Heikki Etelä-Pohjanmaalta. Metsänomistaja haluaa esiintyä jutussa vain etunimellään.

Katkonnasta ei tullut riitaa, sillä sopimukseen laitettiin rasti kohtaan: "En salli puutavaran kaukokuljetusta hakkuun aikana."

Lisätietoihin laitettiin huomautus: "Kaukokuljetuskielto ei koske tukkeja."

"Hakkuun jälkeen kävin välittömästi tarkistamassa kuitupuupinot, totesin katkonnan hyvin suoritetuksi ja ilmoitin ostomiehelle, että loputkin puut saa siirtää. Viivästys oli lyhytaikainen", Heikki kuvailee.

Tukkirunkojen katkonta tahallaan kuitupuuksi on erään yhteyttä ottaneen puunostajan mukaan edesvastuuton väite.

"Mikäli jostain syystä katkonta poikkeaa hakkuusopimuksessa sovitusta metsänomistajan tappioksi, se käytännön elämässä korvataan metsänomistajalle. Tällaisia tilanteita syntyy onneksi erittäin harvoin, mutta esimerkiksi mittoihin liittyvä tietokatkos tai aloitteleva kuljettaja saattaa olla tällaisen virheen syynä. Tahallaan ja ohjatusti sitä ei kukaan tee", hän painottaa.

Ostajan mukaan sellaiset leimikot, joissa tukkirunkojen laatu on normaalia heikompi, tukkikertymä on helposti arvioitu yläkanttiin. Virhe voi olla erittäin suuri, jolloin tukkia kertyy paljon vähemmän kuin kauppasopimuksessa on arvioitu.

"Näissä tilanteissa ostohenkilön tulisi asiallisesti varoittaa metsänomistajaa etukäteen, että tukin määrä jää selvästi ennakkoarviosta. Huonolaatuisen leimikon tukkiprosentin vastuuton vertaaminen keskimääräisiin tukkiprosentteihin johtaa väärille teille ja saa pahimmillaan metsänomistajan raivoon", ostaja kommentoi.

