MHY:n toiminnanjohtaja valittiin vuoden parhaaksi pomoksi

Metsänhoitoyhdistys Kainuun toiminnanjohtaja Heikki Meriläinen on valittu maan parhaaksi pomoksi Ilmarisen vuotuisessa Ilmianna paras pomo -kilpailussa.

Meriläinen valittiin koko maan parhaaksi pomoksi neljän alueellisen voittajan joukosta. Nämä neljä oli ensin karsittu kaikkiaan sadasta ehdokkaasta.

Valinnassa painoivat paitsi Meriläisen pitkä kokemus myös hänen tapansa johtaa työyhteisö hyvään ja tuloksekkaaseen vireeseen, Ilmarisen tiedotteessa todetaan.

"Meriläinen on kasvanut työntekijästä johtajaksi omassa työyhteisössään, mikä ei aina ole helppoa. Hän on saanut työyhteisön hyvään ja tulokselliseen vireeseen ja luonut myös edellytykset, että hänen saappaisiinsa on jatkajan aikanaan helppo käydä", Ilmarisen varatoimitusjohtaja Stefan Björkman kuvailee.

Ilmarisen palvelujohtaja Kati Huoponen muistuttaa, että myös metsäalalla tarvitaan hyvää johtamista.

"Myös metsäala on ollut valtavassa muutoksessa. Meriläinen on oiva esimerkki johtajasta, joka on läsnä, näyttää esimerkkiä ja kuuntelee työntekijöitä. Muuttuvassa työelämässä tunneälykkyys ja vuorovaikutustaidot ovat aiempaa tärkeämpiä taitoja johtajalle."

Kilpailussa kenellä tahansa oli mahdollisuus ilmiantaa tuntemansa esimies ja perustella, miksi juuri hänet pitäisi palkita parhaana pomona.

Meriläisen ilmoitti kisaan hänen kollegansa Leena Hartikainen. Hän kiittelee pomoaan siitä, kuinka hän on saanut yhdistyksen taloudellisen tilanteen voitolliseksi ja lunastanut asiakkaiden ja työntekijöiden luottamuksen.

Heikki Meriläinen kuvailee itseään jämäkäksi mutta reiluksi.

"Kyllähän kehut lämmittävät. Olen tehnyt pitkän uran metsäalalla ja nähnyt muutoksen vuosien aikana. Johtajana haluan olla läsnä ja helposti lähestyttävissä – apuna arjen pienissä ja isoissa kysymyksissä."

Meriläinen aloitti työt metsäalalla jo vuonna 1979. Lähes koko uransa, tarkalleen 34 vuotta, Meriläinen on tehnyt Kainuun Metsänhoitoyhdistyksessä, jossa hän on vuorotellut alueneuvojan ja toiminnanjohtajan tehtävissä.

Toiminnanjohtajana nykyisessä paikassa Meriläinen on ollut nyt 3,5 vuotta. Varsinaisen työnsä lisäksi Meriläinen myy kiinteistöjä eli metsätiloja.

"Työntekijöiltäni ja kollegoiltani se, että teen myös ’oikeaa työtä’, on saanut vihreää valoa. Haluan johtaa joukkoja edestä enkä takaa."