Ministeri Leppä vaatii hirvikannan hoitoon lisää lapualaisia

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on suivaantunut hirvikannan hoitoon ja jatkuviin hirvituhoihin. Hän vaatii hirvitalousalueita painamaan kannan kaikkialla siedettävälle tasolle.

"Hirvikanta pitää saada kuriin metsävahinkojen välttämiseksi. Tähän hommaan tarvitaan ratkaisuksi lapualaisia", Leppä totesi Valtakunnallisilla metsänhoitoyhdistyspäivillä Helsingissä tänään keskiviikkona.

Lepän mukaan hirvikannan koko vaihtelee maan eri osissa suuresti. Siltä osin hajonta on liian suurta.

"Hirvikannan ylärajaa pitää painaa alemmaksi, jotta metsävahingoilta vältytään. Toivon, että hirvitalousalueet ottavat tämän viestin vakavasti."

Lepän mukaan hirvikanta ei saisi nousta 3,5 hirveä suuremmaksi tuhannella hehtaarilla, jos metsävahingoilta halutaan välttyä.

Jos hirvikanta nousee liian korkeaksi, metsien rakenne yksipuolistuu. Samalla metsänomistajien valinnanvapaus menee, kun heidän on pakko istuttaa pelkkää kuusta hirvivahinkojen takia.

Leppä iloitsi siitä, että metsät on saatu kovaan kasvuun. Samaan aikaan taimikoihin on kuitenkin alkanut kertyä rästejä ja ensiharvennusten kannattavuus on heikentynyt.

Ministeriössä on työn alla uusi kestävän metsätalouden rahoituslain uudistaminen. Uudesta kemerasta toivotaan mahdollisimman yksinkertaista, kannustavaa ja sellaista, että sen avulla säilytetään vähintään nykyinen rahoitus.

"Meillä ei ole varaa epäonnistua metsien hoidossa ja metsävaratiedon hyödyntämisessä", Leppä muistutti.