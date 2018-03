Kartellikäräjät: Stora Enso sääli Suuren Savotan metsänomistajia mutta ei kuntia – "Kunnilla piti olla käsitys kuluista"

Stora Enso on ilmoittanut kieltäytyvänsä 32 kunnan sovintoesityksestä, joka koskee kartellioikeudenkäyntiä.

Sovintoesityksen mukaan kunnat luopuvat korvausvaatimuksistaan hovioikeudessa, jos metsäyhtiöt antavat anteeksi käräjäoikeuden kunnille määräämät yhtiöiden oikeuskulut.

Stora Enso tarjosi samanlaista sovintoa Suuri Savotta -kanneryhmän 486 metsänomistajalle, jotka hyväksyivät tarjouksen eivätkä valittaneet hovioikeuteen.

Stora Enson viestintäjohtajan Satu Härkösen mukaan Suuren Savotan metsänomistajien kanssa sovintoratkaisuun oltiin valmiit, koska katsottiin, että yksittäinen metsänomistaja ei ollut välttämättä alun perin täysin selvillä oikeuskäsittelyn mahdollisista kustannuksista.

"Monessa tapauksessa kustannuksethan olivat yksittäisille metsänomistajille jopa suuremmat kuin heidän oma vaateensa."

Samaa sääliä Stora Ensolta ei heru nyt kunnille, koska kunnilla piti yhtiön mukaan olla käsitys mahdollisista kuluista.

"Me näemme, että kunnilla on organisaationsa, joilla kyllä on ymmärrystä oikeusprosessista ja siitä mahdollisesti aiheutuvista seurauksista", Härkönen sanoo.

Stora Enso kiistää edelleen, että kunnat olisivat kärsineet vahinkoja puukaupoissaan.

UPM antoi Suuren Savotan metsänomistajille oikeuskulunsa anteeksi samoin kuin Stora Enso.

Nyt UPM on valmis etsimään sopua myös kuntien kanssa.

UPM:n lakimiehen Sami Latvan mukaan yhtiö haluaa lopettaa oikeudenkäynnit osaltaan ja toimia johdonmukaisesti kuten toimi Suuren Savotan metsänomistajien kanssa.

UPM edellyttää, että kaikki kunnat peruuttavat Helsingin hovioikeudelle jättämänsä UPM:ää koskevat valitukset. Vastaavasti yhtiö ei vaadi enää kunnilta 2,1 miljoonan euron oikeuskulujaan.

Kunnilla on aikaa vastata viimeistään huhtikuun 4. päivä. Ainakin Someron ja Lieksan kaupungit ovat jo osaltaan hyväksymässä UPM:n esityksen. Tämä selviää kaupunginhallitusten maanantaina pitämien kokousten pöytä­kirjoista.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi viime lokakuussa kuntien yhtiöiltä vaatimat yhteensä lähes kuuden miljoonan euron vahingonkorvaukset.

Samalla käräjäoikeus määräsi kunnat maksamaan metsäyhtiöiden oikeuskulut: Metsä­liitolle 1,6, Stora Ensolle 2,5 ja UPM:lle 2,1 miljoonaa euroa.

Metsäliitto ei antanut oikeuskulujaan anteeksi Suuren Savotan metsänomistajille. Se ei hyväksy myöskään kuntien sovintotarjousta.

Metsä Groupin lakiasiainjohtajan Miika Arolan mukaan Metsäliitto on katsonut esitetyt vahingonkorvausvaatimukset kokonaisuudessaan perusteettomiksi.

"Sen mukaisesti olemme vaatineet kantajia korvaamaan aiheutuneet oikeudenkäyntikulut."

Arola toteaa, että käräjäoikeus on tuomioissaan vahvistanut Metsäliiton oikeuden kulujen korvaukseen.