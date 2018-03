Kauppasota leikkaisi sellun ja sahatavaran kysyntää talouskasvun hiipuessa

Yhdysvaltain ja Kiinan tullitariffien noston laajentuminen kauppasodaksi hidastaisi maailmantalouden kasvua ja vähentäisi kauppaa.

Kiina on metsäteollisuustuotteiden tärkeä ostajamaa. Suomalaisen sellun viennistä Kiinaan on mennyt noin kolmannes, liki miljoona tonnia vuodessa. Määrä on kasvussa Metsä Groupin Äänekosken tehtaan päästessä täyteen vauhtiin.

Pöyryn johtava selluasiantuntija Petri Jokinen sanoo, että kauppasodan suorat vaikutukset sellumarkkinoihin olisivat todennäköisesti suhteellisen pieniä.

"Suurempi uhka on epäsuora vaikutus tullien hidastaessa talouskasvua. Se näkyisi myös sellun kysynnän laskuna."

Kiina ostaa Yhdysvalloista pääasiassa fluff- eli revinnäismassaa, jota käytetään muun muassa vaippoihin. Vuosittain sitä on laivattu noin 1,6 miljoonaa tonnia. Jos revinnäismassan vienti Yhdysvalloista Kiinaan tyrehtyisi, määrälle olisi Jokisen mukaan vaikea löytää uusia osoitteita.

Kiinaan vietiin viime vuonna Suomesta sahatavaraa 1,7 miljoonaa kuutiometriä, enemmän kuin mihinkään muuhun maahan.

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori toteaa, että Yhdysvalloista Kiinaan myydään jonkin verran tukkia, mutta vain vähän sahatavaraa.

"Kauppasota ei siten suoraan johtane suuriin muutoksiin kauppavirroissa."

Kauppasota voi kylläkin Merivuoren mukaan hyydyttää rakentamista Yhdysvalloissa rakennusmateriaalien hintojen noustessa, mikä näkyisi sahatavaran kysynnässä ja ohjaisi kanadalaista sahatavaraa Kiinaan.

"Mitä sitten tapahtuu taalan kurssille mahdollisen kauppasodan seurauksena, onkin mielenkiintoinen kysymys", Merivuori pohtii.

Yhdysvaltain dollari on heikentynyt viime aikoina niin, että esimerkiksi Kiinan euromääräiset sahatavaran hinnat ovat jääneet selvästi jälkeen Euroopan hinnoista.