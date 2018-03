Keskusta ja kokoomus pysyneet metsänomistajien suosikkeina, "Sosialistit ovat väläytelleet metsämaalle kiinteistöveroa"

Metsänomistajien sydäntä lähinnä metsätalouteen liittyvissä asioissa ovat keskusta ja kokoomus. Vastaavasti metsänomistajien mielestä metsätalouden rattaisiin keppejä heittelevät vihreät ja vasemmistopuolueet.

Tuoreen Metsätutka-kyselyn perusteella keskusta on säilyttänyt perinteiden ykkösasemansa metsänomistajien suosikkina. Metsänomistajien mukaan keskustan kannat myötäilevät parhaiten metsätalouden harjoittajien toiveita.

Kyselyssä metsänomistajat pystyivät halutessaan nimeämään useampia kuin yhden metsätalouteen myönteisesti suhtautuvan puolueen.

Keskustaa metsämyönteisenä piti kolme vastaajaa neljästä. Keskustaan metsätalousasioissa vahvimmin luottivat viljelijät. Heistä 81 prosenttia piti keskustaa myönteisesti metsätalouteen suhtautuvana.

Keskustan ansiot metsäasioissa myönsivät myös muita puolueita kannattavat metsänomistajat. Lähes kaikki kokoomuslaiset ja perussuomalaiset metsänomistajat pitivät keskustaa metsätalouteen myönteisesti suhtautuvana. Vihreiden kannattajistakin suurin osa myönsi keskustan ansiot metsätalouden puolestapuhujana.

Toiseksi myönteisimpänä metsäpuolueena metsänomistajat pitävät kokoomusta. Se sai yli kolmanneksen metsänomistajista taakseen. Myös kokoomuksen kannatus oli vahvinta viljelijöiden keskuudessa. Heistä noin puolet piti kokoomusta metsämyönteisenä puolueena.

Muita puolueita kannattavissa metsänomistajissa luotto kokoomukseen oli vähäistä keskustan nauttimaan yleiskannatukseen verrattuna. Keskustan kannattajista alle puolet ja vihreistä vajaa kolmannes piti kokoomusta metsätalouteen myönteisesti suhtautuvana.

Joka neljäs metsänomistaja ei osannut tai halunnut sanoa, mikä puolue hänen mielestään oli metsätaloudelle myönteisin.

Jos keskustaa pidettiin metsätalouteen myönteisimmin suhtautuvana, myös metsätaloudelle vähiten myönteisin vaihtoehto tuli selväksi. Metsänomistajilta ei löytynyt luottoa vihervasemmistolle.

Lähes joka toinen metsänomistaja nosti vihreät puolueeksi, joka suhtautuu metsätalouteen vähiten myönteisesti. Viljelijöistä vihreitä karsasti 68 prosenttia.

Metsänomistajat näkivät, että myös vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien suhtautuminen metsätalouteen ei ole myönteistä.

"Vihreiden osalta epäluottamusta aiheuttavat heidän metsätalouden harjoittamista vaikeuttavat EU-tavoitteensa ja halu lisätä sääntelyä. Sosialistit taas ovat väläytelleet metsämaalle kiinteistöveroa ja halunneet heikentää omaisuuden suojaa", tulkitsee MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.

"Puolueiden kannattaa muistaa, että metsänomistajia on noin 650 000. Se on enemmän kuin yksikään puolue sai viimeksi eduskuntavaaleissa ääniä. Metsänomistajilla on siten merkitystä sekä niille puolueille, jotka ovat saaneet metsänomistajien tuen taakseen, että niille, joilta se vielä puuttuu."

Kantar TNS Agrin toteuttamaan Metsätutka-kyselyyn vastasi 552 metsänomistajaa. Peruskysymyksissä virhemarginaali oli noin 3,5 prosentin luokkaa.