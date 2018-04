Ruotsalainen SunPine lisää mäntyöljydieselin tuotantoa

Ruotsalainen SunPine lisää mäntyöljypohjaisen dieselin tuotantoa Pohjois-Ruotsissa, Piteån tehtaallaan. Kapasiteetti kasvaa 50 prosentilla.

Investointi on arvoltaan noin 24 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on käynnistää tuotanto uudessa laitoksessa vuonna 2020.

"Oikeissa olosuhteissa voisimme kattaa 14 prosenttia Ruotsin uusiutuvan dieselin tarpeesta vuonna 2030", SunPinen toimitusjohtaja Magnus Edin sanoo tiedotteessa.

SunPinen omistajiin kuuluvat muun muassa Ruotsin suurin metsänomistaja, valtio-omisteinen Sveaskog ja metsänomistajalähtöinen Södra.

SunPine tuottaa vuodessa 100 000 kuutiota polttoainetta, jota sekoitetaan tavallisen dieselin joukkoon. Tuotanto vastaa kahta prosenttia Ruotsin dieselin kulutuksesta. Raaka-ainetta mäntyöljyä syntyy selluteollisuuden sivutuotteena.

Poliittisessa keskustelussa mäntyöljyn kestävyyttä polttoaineena on kyseenalaistettu, sillä mäntyöljyllä on käyttöä myös kemian teollisuudessa. EU on kuitenkin toistaiseksi hyväksynyt mäntyöljyn uusiutuvan polttoaineen raaka-aineena.

Suomessa UPM valmistaa mäntyöljystä dieseliä Lappeenrannassa.